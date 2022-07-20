Дед Мороз из Великого Устюга встретился с детьми из ЛНР

Российский Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в среду, 20 июля, в Вологду к детям из города Алчевска Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказали в пресс-службе правительства Вологодской области.

«Российский Дед Мороз из Великого Устюга прервал свой летний отдых и встретился с ребятами из Алчевска. Дедушка проделал долгий путь. 445 км отделяют Вологду от самого восточного города региона, где расположилась Вотчина Деда Мороза. Плюсовая температура и большое расстояние не помешали зимнему волшебнику подарить ребятам сказку», — отмечено в сообщении.

Встреча началась с «Шоу игрушек», после чего Дед Мороз ответил на вопросы детей. Больше всего его спрашивали об отношении к Санта-Клаусу, о способах передвижения — на санях или на автобусе, о длине бороды и о меню сказочного персонажа.

Кроме того, Дед Мороз поделился с ребятами вологодским мороженым.

Ранее 90 школьников из Алчевска 12–17 лет прибыли на летнюю обучающую смену в центр поддержки одаренных детей Вологодской области «Импульс».