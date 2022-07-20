Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени»

Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс. Оно состоялось 20 июля в здании бывшей городской электростанции ГЭС-2. По словам главы государства, предложенный Агентством стратегических инициатив (АСИ) механизм поиска, отбора, поддержки гражданских проектов все более актуальный и в полной мере созвучен внутренним задачам эпохи.

«На форум подано 19,5 тыс. идей — только опираясь на такой мощный потенциал, мы добьемся нужных нам результатов. Рассматриваю этот форум как одну из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога, тем более что АСИ всегда объединяло людей особого склада: думающих, активных, целеустремленных, готовых внести весомый вклад в развитие России. Уверен, что будучи профессионалами, вы знаете, что и как реализовать для образования, здравоохранения, для компаний, ученых, инженеров и так далее. У вас есть содержательные, отработанные на практике идеи, и мы обязательно должны вместе воплотить их в жизнь. Все конструктивные и здравые идеи, безусловно, получат поддержку», — отметил Владимир Путин.

Он также отметил, что необходимо в полной мере задействовать механизмы реализации общественно-значимых проектов граждан, которые создаются правительством, ВЭБ.РФ, АСИ, а также властями регионов.

«Нужно выстроить не только обучение команд, но выделить необходимое финансирование. Важно как можно быстрее по конкретным направлениям в пилотном режиме создавать правовую базу и на практике отрабатывать нюансы внедрения смелых и нестандартных, опережающих время идей. Чтобы они становились основой для системных изменений во всей стране. Именно такая логика позволила запустить полезные проекты с первого форума 2020 года. К примеру, началась опытная эксплуатация морских автономных судов», — сказал президент.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что все заявленные на форум проекты соответствуют принципам долгосрочного развития страны, которые обозначал президент. «Это открытость, экономический и технологический суверенитет, проекты, связанные с социальной справедливостью, все, что касается предпринимательских свобод», — сказала глава АСИ.

Также Светлана Чупшева подчеркнула, что благодаря поручению президента удается создать всероссийскую, постоянно действующую платформу, где каждый человек может поделиться своей идеей или проектом по развитию страны.

«И это не будет идея, направленная куда-то в пустоту. У нас получается выстраивать вместе с регионами, институтами развития, с правительством Российской Федерации, администрацией президента постоянно действующий механизм, когда мы, получая обратную связь и слыша запрос сообщества, превращаем эти лидерские проекты в стратегические, большие, значимые инициативы, в том числе, которые вы потом представляете как государственные программы и проекты. И самое главное – все эти люди готовы в них участвовать, готовы нести ответственность за их реализацию и быть драйверами этих изменений», — обратилась гендиректор Агентства к президенту.

Всего на второй форум АСИ и Фонда Росконгресс поступило порядка 19,5 тыс. идей, с ними работали около 2 тыс. экспертов. Во многих регионах с лидерами проектов проводили встречи лично губернаторы, добавила Чупшева. «Агентство готово взять десятки проектов на реализацию, учитывать и встраивать в стратегические инициативы, которые будут представлены на ближайшем наблюдательном совете для утверждения», – сказала глава АСИ.

Всего на пленарном заседании выступят лидеры 11 инициатив форума по трем блокам — «Технологический суверенитет», «Социальное партнерство» и «Доверие для экономики». Эти проекты, в том числе, должны внести значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года.