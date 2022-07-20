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Спортивный квиддич переименовали в квадбол из-за трансфобии Роулинг

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Фото: Global Look press/Jaap Arriens
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Международная ассоциация квиддича (IQA) объявила о переименовании спортивной версии этой игры из вымышленного мира Гарри Поттера. Об этом организация сообщила 20 июля.

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IQA последовала примеру Федерации квиддича США и Главной лиги квиддича, переименовав вид спорта в квадбол. Новое название отсылает к количеству мячей и позиций, которые присутствуют в игре.

Решение о необходимости переименования квиддича было принято в марте 2022 года. Одной из причин назывались трансфобные высказывания автора книг о Гарри Поттере Джоан Роллинг, придумавшей правила магической версии игры.

Помимо этого, авторские права на слово «квиддич» принадлежат компании Warner Bros., выпустившей экранизации книг.

Последний турнир IQA по квиддичу под его старым названием пройдет 23 и 24 июля в Ирландии, на нем выступят 20 команд из Европы, Австралии и Гонконга.

Спортивный (или магловский) квиддич зародился в 2005 году. Команды играют в него по тем же правилам, которые описаны в книжной серии, за исключением того, что они не летают на метлах, а мячи не способны перемещаться сами по воздуху.

Роулинг получила обвинения в трансфобии в июне 2020 года, когда она иронично отреагировала на новостной заголовок, содержавший в себе фразу «люди, которые менструируют».

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