Годовалый ребенок отравился жидкостью для розжига в Оренбурге

В Оренбурге годовалый ребенок отравился жидкостью для розжига огня. Малыша доставили в больницу, сообщает 20 июля ИА «Урал56.Ру».

По словам мамы пострадавшего, инцидент произошел после возвращения с пикника. Годовалый ребенок нашел бутылку со смесью для розжига, которую не успели убрать в недоступное для детей место, и сделал несколько глотков.

Сейчас малыш находится в больнице Оренбурга. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

В июне в Сорочинске (Оренбургская область) госпитализировали 12-летнего мальчика, который проглотил иголку. Как выяснилось, он пытался проколоть швейной иглой крышку бутылки лимонада. Через образовавшееся отверстие стал выходить газ, и мальчик, не вынув иголку, закрыл горлышко ртом.