Расследование дела ловцов краснокнижных кречетов завершили на Камчатке

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группировки, члены которой обвиняются в незаконной добыче, содержании и хранении кречетов.

Следователи установили, что злоумышленники в период с августа по ноябрь 2021 года добыли и удерживали шесть особей кречетов — птиц, которые относятся к особо ценным видам диких птиц отряда соколообразных. Фигуранты планировали привезти и продать кречетов покупателю из другого государства.

После того как птиц обнаружили в специальном помещении на территории поселка Оссора в Карагинском районе Камчатского края, их изъяли, а после реабилитации и осмотра орнитологами выпустили в естественную среду обитания, пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на СУ СКР.

Один фигурант дела сначала вину не признавал, но под тяжестью собранных доказательств признался в совершении преступления. Двое других обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием.