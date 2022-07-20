Фары для машин российских автозаводов будут производить в Белоруссии

Белорусское предприятие по выпуску светотехники для автотранспорта «Руденск» будет выпускать фары для машин российского производства. Об этом 20 июля говорится на странице сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Предприятие из Белоруссии заместит попавшую под санкции светотехнику от немецких, польских и французских производителей. Речь идет об универсальных фарах дальнего и ближнего света, светодиодных и с традиционными лампами накаливания для легковых автомобилей, коммерческого, пассажирского и даже сельхозтранспорта. Для «АвтоВАЗа» в том числе, напомнил паблик.

«Имитируются разные условия — как фара будет работать в жару, мороз, туман, в условиях повышенной влаги и так далее. Испытания на влагостойкость проводятся четверо суток при 96% влажности и 45 градусах тепла», — рассказала начальник испытательной лаборатории светотехнических измерений и фар «Руденск» Людмила Коничева.

19 июля российская компания Grunwald выпустила партию самосвалов на шасси Volvo FMX. Особенность конструкции заключается в трехосной грузовой тележке конфигурации tridem, Поддерживающая ось с подъемным механизмом располагается позади двух ведущих осей автомобиля.