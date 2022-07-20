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Эксперт заявил о невозможности Европы прожить зиму без газа из России

Эксперт Каленков заявил о невозможности Европы прожить зиму без газа из России
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Фото: REUTERS
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Заявление Евросоюза о планах провести грядущую зиму без российского газа говорит об их желании показать всем, что Европа не зависит от РФ. Такое мнение выразил 20 июля в беседе с «Известиями» генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков.

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Он также выразил уверенность в невозможности осуществления этого плана, так как Евросоюз полностью не сможет отказаться от российского газа. По словам эксперта, топливо так или иначе будет попадать в Европу.

«Вероятнее всего, в лучших европейских традициях его будут закупать через третьи страны и поставлять в Европу как нероссийский газ. Может, придумают более сложные схемы. Но технически я не вижу возможности пережить зиму без серьезного ухудшения условий жизни или существенного ухудшения условий ведения бизнеса. Объективно значительная часть промышленности в Европе так или иначе связана с газом, и заменить его другим топливом не представляется возможным», — отметил Каленков.

Каленков также увидел в заявлении Евросоюза «больше банального популизма и желания показать всем, что Европа от России не зависит, чем действительно спокойного взвешенного мнения и здравого смысла».

Эксперт также указал, что заменить за несколько месяцев газ другими видами топлива, таким как уголь, технически сложно и очень дорого.

«Я по-прежнему не понимаю, каким образом технически за 2-3 месяца, которые остались до отопительного сезона, можно перенастроить всю энергетическую отрасль Европы. При этом уголь — это экологически грязный вид топлива, почему собственно от него последовательно отказывались на протяжении многих десятилетий», — добавил Каленков.

Здесь он отметил, что сейчас перед Евросоюзом стоит четкая цель — отказаться от российского газа. Поэтому здесь их уже может не так сильно волновать «зеленая повестка» и экологическая безопасность стран.

Ранее во вторник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявила, что Европейский союз принял решение готовиться впервые провести зиму без газа из России. Он указала, чтобы продержаться эту и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих атомных электростанций или угольных станций.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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