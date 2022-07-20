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В Карелии детей отправили в поход по Ладожскому озеру во время шторма

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Прокуратура Карелии проводит проверку опасного шлюпочного похода с участием несовершеннолетних. Об этом сообщается в среду, 20 июля, на сайте ведомства.

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Шлюпочный поход по Ладожскому озеру был организован организацией «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

Установлено, что 20 детей вывели в Ладожское озеро во время шторма. Их сопровождали четверо взрослых, в том числе руководитель организации.

В сообщении подчеркивается, что 19 июля, игнорируя предостережение прокуратуры Лахденпохского района, группа направилась к острову Валаам. В тот день высота волны достигала 0,75 м.

Однако организация их повезла дальше разрешенных трех километров от берега и тем самым руководитель похода подверг угрозе жизнь и здоровье несовершеннолетних.

В отношении руководителя шлюпочного похода может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

На контроле прокуратуры республики остается вопрос эвакуации несовершеннолетних с о. Валаам на материковую часть, которая будет осуществлена незамедлительно после прекращения шторма на Ладожском озере.

11 июля прошлого года в Онежском озере были обнаружены тела трех подростков, которые накануне завершили девятый класс. Как сообщалось, один из мальчиков начал уходить под воду, после чего двое других поплыли к нему на помощь и также утонули.

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