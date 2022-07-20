Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России
Мир
Лавров сообщил об изменении географических задач спецоперации
Общество
В России упростят оплату образования материнским капиталом
Мир
Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории
Мир
В Кремле отреагировали на заявление Белого дома о растущей изоляции России
Мир
СНБО анонсировал «громкие» разоблачения публичных личностей на Украине
Мир
Истребители ВКС РФ уничтожили в воздушном бою украинские Су-25 и МиГ-29
Общество
Инфекционист назвал пути передачи бубонной чумы
Спорт
В Кремле заявили о желании России провести часть матча за шахматную корону
Мир
В Великобритании раскритиковали прощальные слова Джонсона парламенту
Мир
Global Times предрекла ответ КНР в случае визита Пелоси на Тайвань
Сюжет:

Число погибших при обстреле ВСУ Александровки в ДНР возросло до двух

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших при обстреле Александровки в пригороде Донецка возросло до двух человек. Об этом в среду, 20 июля, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Рабочие недели: когда завершится освобождение территории ДНР
Решающую роль в этом может сыграть окружение ВСУ в Горском, Золотом и Лисичанске, считают военные эксперты

«Украинские боевики убили еще одного мирного жителя в Александровке. При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Ред.) поселка в Петровском районе города по ул. Школьной погиб мирный житель», — говорится в Telegram-канале штаба.

Ранее в этот день сообщалось, что при обстреле со стороны украинских военных Петровского района Донецка погиб один мирный житель. Украинские боевики выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм по району. Обстрел велся со стороны населенного пункта Красногоровка.

20 июля в штабе ДНР заявили об освобождении 255 населенных пунктов в регионе.

17 июля корреспондент «Известий» показал последствия обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка. Удар пришелся по жилому кварталу — частному сектору. От нескольких домов и прилегающих к ним построек остались лишь руины. Украинские боевики выпустили в 1:00 (совпадает с московским) по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибра 152 мм.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022