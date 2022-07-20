Число погибших при обстреле ВСУ Александровки в ДНР возросло до двух

Число погибших при обстреле Александровки в пригороде Донецка возросло до двух человек. Об этом в среду, 20 июля, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Украинские боевики убили еще одного мирного жителя в Александровке. При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Ред.) поселка в Петровском районе города по ул. Школьной погиб мирный житель», — говорится в Telegram-канале штаба.

Ранее в этот день сообщалось, что при обстреле со стороны украинских военных Петровского района Донецка погиб один мирный житель. Украинские боевики выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм по району. Обстрел велся со стороны населенного пункта Красногоровка.

20 июля в штабе ДНР заявили об освобождении 255 населенных пунктов в регионе.

17 июля корреспондент «Известий» показал последствия обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка. Удар пришелся по жилому кварталу — частному сектору. От нескольких домов и прилегающих к ним построек остались лишь руины. Украинские боевики выпустили в 1:00 (совпадает с московским) по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибра 152 мм.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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