Приемка школ и детсадов к 1 сентября началась в Московской области
В Московской области стартовала приемка учреждений образования к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба регионального минобразования.
В общей сложности пройти приемку должны более 2 тыс. учреждений. В их числе школы, детские сады, колледжи, вузы, организации дополнительного образования.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», специальная комиссия проверит состояние кабинетов, пищеблоков, спортзалов. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности.
«В сентябре мы ожидаем более миллиона школьников. Это большая ответственность. Важно, чтобы ребята пришли в комфортные кабинеты, где бы им было приятно и безопасно находиться», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Приемка должна завершиться в середине августа.
В конце июня представитель Министерства образования Подмосковья Татьяна Лукьяненко рассказала, что в школах региона появится индивидуальное меню для детей с диабетом и аллергиями. Первым городским округом, где появятся уникальные рационы, станет Балашиха.