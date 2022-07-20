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Приемка школ и детсадов к 1 сентября началась в Московской области

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В Московской области стартовала приемка учреждений образования к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба регионального минобразования.

В общей сложности пройти приемку должны более 2 тыс. учреждений. В их числе школы, детские сады, колледжи, вузы, организации дополнительного образования.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», специальная комиссия проверит состояние кабинетов, пищеблоков, спортзалов. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности.

«В сентябре мы ожидаем более миллиона школьников. Это большая ответственность. Важно, чтобы ребята пришли в комфортные кабинеты, где бы им было приятно и безопасно находиться», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Приемка должна завершиться в середине августа.

В конце июня представитель Министерства образования Подмосковья Татьяна Лукьяненко рассказала, что в школах региона появится индивидуальное меню для детей с диабетом и аллергиями. Первым городским округом, где появятся уникальные рационы, станет Балашиха.

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