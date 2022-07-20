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В Кремле заявили о желании России провести часть матча за шахматную корону

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Фото: TASS/EPA/FERNANDO VILLAR
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Россия хотела бы провести несколько партий матча за шахматную корону, за которую в 2023 году поборются Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Об этом 20 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы бы это приветствовали. Но решение за Международной шахматной федерацией. Главное, что будет играть наш гроссмейстер!» — цитирует Пескова «РИА Новости».

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Место проведения матча за шахматную корону пока не определено. В последний раз Россия принимала соревнования такого уровня в 2014 году, когда в Сочи норвежец Магнус Карлсен встречался с индийцем Вишванатаном Анандом.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России выразил сожаление, что от участия в матче отказался действующий чемпион мира Карлсен.

20 июля норвежский шахматист Карлсен отказался защищать свой титул в матче с россиянином Непомнящим. Норвежец сослался на отсутствие мотивации и желания. Ожидается, что теперь соперником Непомнящего официально станет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов, досрочным победителем которого 3 июля стал российский шахматист.

В Международной шахматной федерации (FIDE) заявили, что Карлсен пока не отказывался от матча официально, так как ему не был предложен контракт на матч и не был установлен дедлайн для принятия решений. В FIDE были готовы изменить формат матча по желанию норвежца, пишет «Спорт-Экспресс».

Ситуацию прокомментировал российский шахматист Сергей Карякин. Он спрогнозировал, что в шахматах начнется серьезный хаос, так как проводить чемпионат мира без чемпиона мира нецелесообразно, в том числе с финансовой точки зрения.

Карлсен и Непомнящий уже боролись за звание чемпиона мира в 2021 году в Дубае. Тогда норвежский шахматист одержал победу по итогам 11 партий и сохранил за собой титул, удерживаемый с 2013 года.

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