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Военкор «Известий» показал подготовку саперов в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал 20 июля, как российские специалисты противоминного центра готовят саперов в Донбассе.

«После прохождения обучения каждый из курсантов станет не только специалистом по разминированию, но и инструктором. Главная цель — чтобы грамотно обученный сапер был в каждом подразделении ДНР», — рассказал журналист.

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Инструктор противоминного центра с позывным Керосин рассказал корреспонденту «Известий», что самый надежный и простой способ разминирования — уничтожение боеприпаса на месте. Так, для отработки навыков обучающиеся инициируют взрыв заряда взрывчатых веществ при помощи специальной зажигательной трубки. Инструктор также отметил, что для этой работы важна и психологическая подготовка специалистов.

По мнению инструктора, разминирование территории Донбасса, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей может занять несколько лет.

«Всё зависит от того, какое количество подразделений будет привлекаться. Минобороны РФ и руководство Донецкой Народной Республики принимают все меры для того, чтобы как можно скорее разминировать территории», — заключил инструктор.

7 июля в МЧС Луганской Народной Республики рассказали о самых частых находках саперов при разминировании. Чаще всего находят там кассетные боеприпасы и неизвлекаемые мины.

29 июня стало известно, что саперы МЧС и Вооруженных сил России обезвредили более 40,5 тыс. взрывоопасных предметов на территориях Донецкой и Луганской народных республик с начала спецоперации.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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