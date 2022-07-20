Более 140 млн рублей направят на оцифровку дорог Липецкой области

В Липецкой области определили подрядчика, который займется формированием электронной базы данных о дорогах и мостах. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Победителем торгов стала компания из Саратова. Она согласилась выполнить работы за 142,2 млн рублей. В профильном управлении отметили, что учету и паспортизации подлежат все автодороги независимо от их состояния и вида покрытия.

Для оцифровки подрядчик должен выполнить диагностику и оценку состояния дорог общей длиной 3606 км и мостов (8,32 км), а затем разработать проекты организации дорожного движения на дорогах протяженностью 2562 км.

По итогам выполненной работы в регионе будет создана геоинформационная система автодорог. Завершить оцифровку планируется к маю 2023 года.