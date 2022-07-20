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Португалия передала Украине 315 т военной помощи

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Фото: REUTERS
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Власти Португалии передали 315 т военной помощи для нужд вооруженных сил Украины, в том числе и беспилотники, бронеавтомобили, оружие и боеприпасы. Об этом 20 июля сообщает газета Diario de Noticias со ссылкой на заявление министра обороны Португалии Элены Каррейраш.

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«На данный момент мы передали 315 т материалов, включая средства индивидуальной защиты, боеприпасы, оружие, а также медицинские и санитарные материалы, транспортные средства, дроны — в общем, различные материалы, о которых нас просила [Украина]», — рассказала она.

Министр добавила, что Киев уже получил от Лиссабона 14 бронетранспортеров MC-113.

Ранее, 20 июля, немецкое издание Die Welt уличило канцлера ФРГ Олафа Шольца в неисполнении данных президенту Украины Владимиру Зеленскому обещаний помогать Киеву поставками вооружения.

18 июля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что количество поставок тяжелого вооружения на Украину из других стран недостаточное.

Одновременно с этим газета Financial Times сообщила, что в Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины. Речь идет о танках, РСЗО, а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России».

9 июля газета The New York Times написала о том, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Отмечается, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Западные страны начали еще активнее вооружать Киев на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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