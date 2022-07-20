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Шахматисты Непомнящий и Карлсен сыграли вничью на турнире в Хорватии

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Фото: Global Look Press/City News Moskva
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами 20 июля сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в первом туре Большого шахматного тура в рапид (быстрые шахматы), начавшегося в Загребе.

Коронный номер: как Непомнящий выиграл турнир претендентов
Как и год назад, россиянин стал недосягаемым для соперников, за тур до конца отобравшись на чемпионский матч

В турнире участвуют американцы Уэсли Со и Леньер Домингес, французы Максим Вашье-Лаграв и Алиреза Фируджа, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, нидерландец Йорден ван Форест, представитель Хорватии Иван Шарич и болгарин Веселин Топалов.

Позднее в среду Непомнящий белыми сыграет с Фируджей и черными проведет игру с Мамедьяровым. 21 июля шахматисты проведут еще две партии по быстрым шахматам.

Утром в среду Карлсен отказался защищать свой титул чемпиона мира по шахматам в матче с Непомнящим. Норвежец сослался на отсутствие мотивации и желания проводить этот матч.

Позже в Международной шахматной федерации (FIDE) заявили об отсутствии официального отказа спортсмена от игры.

После заявления шахматиста сообщалось, что соперником Непомнящего может стать китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов, досрочным победителем которого 3 июля стал россиянин.

Карлсен и Непомнящий уже боролись за звание чемпиона мира в 2021 году. Тогда норвежский шахматист одержал победу по итогам 11 партий и сохранил за собой титул, удерживаемый с 2013 года.

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