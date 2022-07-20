Жителю Липецкой области вынесли приговор за убийство соседа

В Липецкой области суд вынес приговор 63-летнему жителю Задонского района, который убил своего соседа черенком от лопаты. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что 3 ноября 2021 года в селе Тюнино мужчина распивал алкогольные напитки вместе с соседом и его сыном. В ходе застолья между собравшимися произошел конфликт, во время которого осужденный несколько раз ударил черенком от лопаты 37-летнего оппонента.

«Согласно выводам экспертов, потерпевший скончался в результате сочетанной травмы тела», — говорится в сообщении СК.

Житель Тюнина признал свою вину на стадии предварительного следствия. Он рассказал, что сосед присвоил 400 рублей, которые тот дал ему на спиртное. Однако затем мужчина отказался от показаний и заявил о своей непричастности к преступлению, пишет LipetskMedia.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

12 июля сообщалось, что жительница Татарстана нечаянно убила чашкой пристававшего к ней 44-летнего мужчину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).