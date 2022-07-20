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Президент Путин на форуме АСИ заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории

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Мировая история переходит на новый этап своего развития, где высокую динамику роста смогут продемонстрировать только подлинно суверенные государства. Об этом 20 июля заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Путин указал, что новая эпоха неизбежно наступает, даже несмотря на то, что западные и так называемые наднациональные элиты все еще стремятся сохранить прежний существующий порядок вещей.

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«И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», — резюмировал российский лидер.

Путин также обратил внимание, что сейчас в современном мире как на национальном, так и на глобальном уровне все больший оборот и силу набирают «поистине революционные трансформации».

«Эти грандиозные изменения, конечно, необратимы. Идет выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка, альтернативного существующему или существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации», — заметил президент России.

Также Путин указал на форуме, что идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, делящий народы на первый и второй сорта. По словам главы государства, модель тотального доминирования несправедлива.

Ранее в ходе выступления Путин поделился мнением, что Запад не может предложить свою модель будущего. Западные страны заняли ведущие позиции не только благодаря собственным достижениям, но и за счет грабежа народов в Азии и Африке, напомнил лидер.

30 июня глава государства заявил, что область права на сегодняшний день нуждается в развитии, но некоторые страны подменяют право диктатом и намеренно отказываются от принципов гуманизма и справедливости. Многополярная система в мире формируется активно, этот процесс необратим, добавил президент.

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