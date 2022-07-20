Путин заявил, что Канада сама хочет выйти на европейский рынок со своими нефтью и газом

Канада хочет выйти на европейский рынок со своими нефтью и газом. Об этом 20 июля заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя задержку возврата турбины для газопровода «Северный поток».

«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против «Газпрома», хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», — сказал он на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. В связи с этим «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В итоге пострадала Германия: приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

10 июля стало известно, что Оттава вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбину Siemens уже перевозят из Канады и она «вернется на место вовремя». При этом она не уточнила сроков передачи оборудования России.