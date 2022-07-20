СНБО анонсировал «громкие» разоблачения публичных личностей на Украине

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал ряд «громких» разоблачений известных в стране личностей. Об этом он заявил 19 июля.

«Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, не слезавшие с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся», — цитирует Данилова «Украинское радио».

Он отметил, что речь идет о политологах, мэрах некоторых городов и многих других фигурах, которые в свое время были известны украинскому обществу. По словам Данилова, разоблачить их помогла работа контрразведки.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Он указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

На следующий день Зеленский назначил и.о. главы СБУ Василия Малюка, который до этого был первым заместителем председателя службы. Позднее глава государства рассказал, что решается вопрос об увольнении еще 28 сотрудников СБУ.

19 июля Баканов был уволен с поста главы СБУ решением Верховной рады Украины. За его отставку проголосовали 265 депутатов.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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