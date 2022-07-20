Бойцы «Ахмата» показали брошенные окопы ВСУ в Лисичанске

Бойцы «Ахмата» обезвредили брошенные позиции украинских военных в Лисичанске. Об этом в среду, 20 июля, заявил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

К бойцам «Ахмата» за помощью обратилась жительница Лисичанска Раиса Водолазская. Женщина рассказала, что украинские военные специально вырыли окопы рядом с домами мирных жителей.

«У украинских боевиков вот здесь стояла. Вот такие снаряды. Стреляли денно и нощно, у нас окна повылетали. Другие боевики выселяли людей, грабили сильно. Всё забрали, до чайной ложки», — пояснила местная жительница.

Как рассказал боец «Ахмата» с позывным «Благовест», украинские боевики прикрывались мирными жителями.

«Прикрывались мирным населением, сразу видно. Потому что жилой дом в 15 м. Отсюда можно вести огонь, можно было использовать наблюдательный пункт», — сказал он.

Рядом с окопами бойцы нашли гильзы иностранного производства калибра 122 мм. Их боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали для обстрелов.

Днем ранее пенсионерки из Лисичанска рассказали, что украинские боевики покинули город после того, как подчистую ограбили магазины. Одна из местных жительниц также сообщила, что боевая техника украинских боевиков стояла прямо под многоэтажным жилым домом, въезжали националисты чуть ли не в подъезд. При этом они жили не только в помещениях гражданской инфраструктуры типа банков и магазинов, но и в квартирах.

До этого, 13 июля, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал кадры уничтоженной под Лисичанском боевой техники украинских националистов. На представленных кадрах можно увидеть двигатель и траки уничтоженного противотанковой миной украинского танка, а также автомобиль иностранных наемников.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».