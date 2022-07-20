В России разработали концепт электроскутера

Российский дизайнер Александр Ямаев разработал концепт скутера на электротяге. Об этом 20 июля сообщил журнал «Мото».

Центральные части колес аппарата практически полностью скрыты накладками рамы, а рулевую колонку и вовсе обнаружить не получится: здесь она скрыта под гибкой секцией.

Под сиденьем электроскутера расположены небольшое багажное пространство и пара карабинов, которые позволяют пристегнуть сумку или рюкзак.

Кроме того, можно разместить груз и на площадке над задним колесом. На руле скутера предусмотрено место для крепления смартфона, с помощью которого, вероятно, можно управлять основными системами аппарата, а также контролировать уровень заряда батареи.

13 июля британская компания Triumph сообщила, что электромотоцикл TE-1 почти готов к запуску в серию. Производитель утверждает, что модель оказалась на 25% легче, чем другие мотоциклы с электромотором.