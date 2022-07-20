Офис Зеленского назвал сроки для исправления ситуации в экономике

На улучшение экономической ситуации на Украине уйдет от двух до четырех месяцев. Такое мнение выразил в среду, 20 июля, советник руководителя офиса Зеленского Тимофей Милованов.

При этом он отметил, что для этого Киеву необходимы большие внешние займы и меньшие траты.

«У нас есть два-три, возможно, четыре месяца запаса в экономике, но нужно увеличить займы и поддержку от наших международных друзей, надо, чтобы они давали большее финансирование. А внутри страны нужно осторожнее тратить деньги», — цитирует его издание «Укринформ».

Он добавил, что предложение правительства об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, принятое на заседании 19 июля, также является «симптомом» того, что Украина нуждается во внешнем финансировании.

По его словам, во время спецоперации по защите Донбасса выросли расходы госбюджета на армию, на социальную поддержку населения и восстановление инфраструктуры, в то же время налоговые поступления от бизнеса сократились.

Он отметил, что вследствие этого в бюджете возникла разница, которая должна покрываться за счет внутренних и внешних заимствований.

Также отмечается, что внутренние заимствования постепенно сокращаются, а внешние поступают с опозданием.

Ранее в этот день сообщалось, что международные кредиторы отсрочили выплаты Украины по обязательствам на $3 млрд до конца 2023 года. Об этом заявила группа правительств, в которую входят США, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания.

В совместном заявлении группы кредиторов также сказано, что по истечении этого срока отсрочка может быть продлена еще на один год.

14 июля The American Conservative сообщил, что США изменили свою тактику военной поддержки Украины, сделав ее поэтапной. Отмечается, что общественность США начинает раздражаться из-за событий на Украине, в связи с чем администрация президента Джо Байдена и конгресс теперь по-иному оказывают помощь.

Директор по исследованиям оборонной политики в Институте Катона Эрик Гомес рассказал, что финансовая помощь Украине осуществляется за счет средств президентского управления по расходованию, бюджет которого был увеличен конгрессом со $100 млн до $11 млрд в год.

8 июля Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Между тем 26 июня сообщалось, что лидеры стран «большой семерки» намерены объявить бессрочную финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине. Также лидеры G7 рассматривают возможность использовать доходы от тарифов в качестве прямой поддержки Украине.

Bloomberg отмечает, что такая формулировка была выбрана специально, чтобы подчеркнуть намерение помогать Украине в случае затягивания боевых действий.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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