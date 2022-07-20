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ВГА сообщила об атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Запорожской АЭС в Энергодаре при помощи ударных беспилотников, сообщает в среду, 20 июля, администрация региона.

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«По предварительной информации, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте», — рассказал член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее, 20 июля, Рогов сообщил, что видимый прогресс в освобождении Запорожской области наступит, когда российские войска установят контроль над всей территорией Донбасса.

12 июля солдаты ВСУ уже пытались нанести ущерб объекту. Тогда при помощи беспилотников были сброшены две мины возле Запорожской АЭС, вследствие чего были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий тогда отметил, что взрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры АЭС, что в свою очередь создает угрозу возникновения внештатных ситуаций, способных перерасти в происшествие техногенного характера. По его словам, эти действия подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено более 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

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