В Москве шахматный робот повредил подростку пальцы

Подросток повредил себе пальцы при использовании робота для игры в шахматы. Об этом 20 июля сообщает Пятый канал.

Как уточняется, рука несовершеннолетнего попала в механизм устройства. Пострадавший сломал фалангу и получил ссадину.

Полицейские начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Накануне сотрудники Балахнинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка в Нижегородской области. Подросток скончался из-за удара током на рыбалке.

Как было установлено, при забросе удочки леска соприкоснулась с линией электропередачи, что привело к удару током.