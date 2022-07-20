В Кремле отреагировали на заявление Белого дома о растущей изоляции России

В Кремле не согласны с утверждением Белого дома о том, что Россия находится в изоляции. Об этом 20 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не согласны. Это в корне неверная оценка», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что визит российского лидера Владимира Путина в Иран демонстрирует пребывание страны в изоляции. Он также заявил о якобы существующих проблемах в военно-индустриальном комплексе РФ.

В ответ на это посольство России в США заявило, что американская сторона выдает желаемое за действительное. Дипмиссия указала на то, что даже на Западе всё чаще говорят о безальтернативности диалога с Россией для решения глобальных проблем.

В свою очередь, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева 19 июля заявила, что на двусторонние встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на G20 выстроилась очередь из глав делегаций стран. По словам дипломата, члены G20, которые не входят в G7, включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России.