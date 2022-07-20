Путин указал на большие возможности развития кемпингов в России

Президент России Владимир Путин указал 20 июля на колоссальные возможности развития кемпингов в стране. При этом он отметил, что в этом вопросе нужно действовать не во вред природе.

«Это направление — туристические тропы, кемпинги, — но, без всяких сомнений, здесь нужны дополнительные усилия государства, потому что возможности колоссальные, но нужна правильная организация этого дела, с тем чтобы не наносилось урона природе. Особенно в заповедниках, в заказниках, а именно такие объекты и вызывают наибольший интерес», — сказал он в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

Путин пообещал обсудить туристическое направление с коллегами, а также поделился собственным опытом о таком виде туризма.

«Я сам когда-то, когда на машине разъезжал, спал прямо в машине, ну и естественно ‹...› неорганизованный туризм со всеми его положительными и отрицательными элементами», — рассказал президент.

15 июня в рамках деловой программы ПМЭФ-2022 прошла сессия «Как построить кемпинг-туризм в регионе?». Ее участники обсудили национальные туристические маршруты, транспортную доступность регионов, поддержку местного туризма со стороны государства, обеспечение безопасности путешественников, развитие придорожной инфраструктуры и многое другое.

Тогда президент Лиги караванеров Андрей Артюхов отметил, что в России на автомобилях путешествует более 25 млн семей, из них 10 тыс. — это караванеры. Создание вблизи национальных парков кемпингов и стоянок позволит сделать путешествия более комфортными и снизить нагрузку на природу, отметил он.

8 апреля председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев рассказал «Известиям», что, вероятнее всего, Крым станет пилотным регионом для реализации правительственной программы по созданию сети быстровозводимых модульных отелей — глэмпингов.