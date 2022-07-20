Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России
Мир
Лавров сообщил об изменении географических задач спецоперации
Общество
В России упростят оплату образования материнским капиталом
Мир
Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории
Мир
В Кремле отреагировали на заявление Белого дома о растущей изоляции России
Мир
СНБО анонсировал «громкие» разоблачения публичных личностей на Украине
Мир
Истребители ВКС РФ уничтожили в воздушном бою украинские Су-25 и МиГ-29
Общество
Инфекционист назвал пути передачи бубонной чумы
Спорт
В Кремле заявили о желании России провести часть матча за шахматную корону
Мир
В Великобритании раскритиковали прощальные слова Джонсона парламенту
Мир
Global Times предрекла ответ КНР в случае визита Пелоси на Тайвань

Путин указал на большие возможности развития кемпингов в России

0
Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин указал 20 июля на колоссальные возможности развития кемпингов в стране. При этом он отметил, что в этом вопросе нужно действовать не во вред природе.

«Это направление — туристические тропы, кемпинги, — но, без всяких сомнений, здесь нужны дополнительные усилия государства, потому что возможности колоссальные, но нужна правильная организация этого дела, с тем чтобы не наносилось урона природе. Особенно в заповедниках, в заказниках, а именно такие объекты и вызывают наибольший интерес», — сказал он в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

Путин пообещал обсудить туристическое направление с коллегами, а также поделился собственным опытом о таком виде туризма.

«Я сам когда-то, когда на машине разъезжал, спал прямо в машине, ну и естественно ‹...› неорганизованный туризм со всеми его положительными и отрицательными элементами», — рассказал президент.

Модульный бизнес: тысячи россиян отдохнут летом в глэмпингах
В первую очередь быстровозводимые отели планируют строить в Крыму

15 июня в рамках деловой программы ПМЭФ-2022 прошла сессия «Как построить кемпинг-туризм в регионе?». Ее участники обсудили национальные туристические маршруты, транспортную доступность регионов, поддержку местного туризма со стороны государства, обеспечение безопасности путешественников, развитие придорожной инфраструктуры и многое другое.

Тогда президент Лиги караванеров Андрей Артюхов отметил, что в России на автомобилях путешествует более 25 млн семей, из них 10 тыс. — это караванеры. Создание вблизи национальных парков кемпингов и стоянок позволит сделать путешествия более комфортными и снизить нагрузку на природу, отметил он.

8 апреля председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев рассказал «Известиям», что, вероятнее всего, Крым станет пилотным регионом для реализации правительственной программы по созданию сети быстровозводимых модульных отелей — глэмпингов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022