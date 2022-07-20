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Названы самые безопасные и чистые пляжи Краснодарского края

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Роспотребнадзор назвал самые безопасные и чистые пляжи в Краснодарском крае. В Сочи это «Дагомыс», «Ривьера», «Маяк», «Санаторий Одиссея», а в Геленджикском районе — «Центральный», «Бетта», «Лермонтовский» и «Сады морей».

ИА KrasnodarMedia со ссылкой на региональное управление ведомства пишет, что на Кубани все пляжи находятся под контролем, качество воды регулярно проверяется.

По данным на 15 июля, в регионе провели 2057 лабораторных исследований морской воды черноморского побережья на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. Все пробы соответствовали нормам.

Что касается безопасных и чистых пляжей на других российских курортах, то в Крыму это «Лазурный берег» в Евпатории и «Майами» в Оленевке. В Калининградской области — пляжи в поселке Янтарный.

Ранее у побережья Анапы изменился цвет воды Черного моря. Она приобрела красно-бурый оттенок. Видео и фото моря туристы выкладывают в соцсети. В комментариях они интересуются, опасно ли купаться в такой воде и почему Черное море «покраснело».

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