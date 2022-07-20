Минобороны: ВМФ России уничтожил более 200 украинских военных в Одесской области

Российский флот точным ударом уничтожил свыше 200 украинских военнослужащих и иностранную технику под Одессой. Об этом 20 июля заявили в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ (вооруженных сил Украины — Ред.). Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, при ударе Воздушно-космических сил (ВКС) России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в Соледаре удалось ликвидировать до 40 националистов и 19 единиц бронетехники.

Накануне в Минобороны РФ отчитались об уничтожении до 200 боевиков запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» в поселке Камышеваха Запорожской области. Уточнялось, что удар был нанесен высокоточным оружием.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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