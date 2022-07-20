Диоксид азота превышен в воздухе Якутска в 1,2 раза

В Якутске и еще 12 населенных пунктах управление Роспотребнадзора по республике исследовало 120 проб воздуха по 10 показателям. В Якутске установлено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по одному показателю, диоксиду азота, в 1,2 раза. По остальным районам и по другим показателям превышения ПДК не зафиксировано.

Результаты исследований сообщила замглавы управления Наталья Борисова. Она пообещала, что мониторинг будет продолжен. Информация об атмосферном воздухе в период лесных пожаров обновляется трижды на официальном сайте ведомства, уточняет ИА SakhaNews.

Ранее было установлено, что задымленность на территории Якутии и конкретно в столице республики происходит от лесных пожаров на севере Хабаровского края.

ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу ЯУГМС сообщает, что к пятнице дым в Якутске должен рассеяться из-за циклона. Ожидается его смещение на центральные районы. Вероятность дождей возрастет.

20 июля сообщалось, что в Хабаровском крае и Якутии вводят федеральный режим ЧС по упрощенному порядку. Это необходимо для того, чтобы оперативно нарастить силы в борьбе с лесными пожарами.