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Еврокомиссар Бретон заявил о подготовке Евросоюза к зиме без российского газа

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Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон официально предупредил, что страны Евросоюза (ЕС) будут готовиться к тому, чтобы впервые провести зиму без российского газа. Как написал 20 июля Бретон в Twitter, Европе необходимо диверсифицировать поставки энергоресурсов и найти альтернативу газу из РФ.

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«Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы защитить домохозяйства, работников, предприятия. Действуя солидарно на уровне Евросоюза, мы можем покончить с энергетической зависимостью от России», — утверждает Бретон.

Еврокомиссар подчеркнул, что некоторые страны уже приняли решение использовать угольные и атомные электростанции. Кроме того, он признал, что сегодня в ЕС недостаточно возобновляемых источников энергии, чтобы обеспечить ими предприятия в случае прекращения поставок газа из России.

20 июля директор ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (VSE) Михаэль Франк заявил, что в Швейцарии на фоне нехватки газа могут прибегнуть к веерному отключению электроэнергии. В качестве крайней меры, по словам Франка, в стране «отдельные регионы будут поочередно отключаться от сети на периоды по четыре часа».

В этот же день первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил «Известиям», что каких-либо предпосылок для полной остановки поставок газа из России в Европу нет. Об этом он сообщил в ответ на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что считает вероятным полное отключение поставок российского газа. По ее словам, необходимо начать подготовку к этому. Политик заявила, что Россия якобы использует газ как оружие и Евросоюз обязан решить вопрос собственной энергобезопасности.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что в Брюсселе не надеются на возобновление поставок топлива из РФ в Европу по газопроводу «Северный поток» после проведения планового ремонта. Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Из-за этого «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

14 июля обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу выразила мнение, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа.

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