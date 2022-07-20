Канал ViP Premiere впервые на телевидение покажет нуарный триллер «Аллея кошмаров»

23 июля в пакете ViP на канале ViP Premiere (входит в ГК Viasat) состоится премьера фильма в жанре нуар знаменитого мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». В главных ролях – Брэдли Купер и Руни Мара. Картина впервые будет показана на российском телевидении. Начало просмотра в 21:00.

На дворе — 1939 год, Средний Запад. Мелкий мошенник с темным прошлым Стэн Карлайл (Брэдли Купер) находит себе место под куполом передвижного цирка. Заручаясь поддержкой опытных шарлатанов-мистификаторов и лжеэкстрасенсов, он виртуозно овладевает их ремеслом и начинает ловко обманывать публику. Вскоре со своей возлюбленной Молли (Руни Мара) он запускает собственное шоу «Великий Стэнсон», которое имеет ошеломительный успех у зрителей. Посмотреть на знаменитого медиума приходят толпы людей, в том числе, и влиятельные особы. Игра на чувствах других заводит Стэна слишком далеко… Познав вкус славы и денег, он уже не может остановиться. Финал этой истории по-настоящему потрясает.

Экранизация бестселлера Уильяма Линдсей Грешема «Аллея кошмаров» получила 4 номинации на премию «Оскар». Блестящий актерский ансамбль, роскошный визуальный ряд, яркое и гротескное изображение циркового закулисья, захватывающие дух детали — все это дает пищу для ума и держит в напряжении до самого конца.

Изначально главную роль в проекте должен был сыграть Леонардо ДиКаприо, но позднее он отказался из-за финансовых разногласий. В итоге главную роль в фильме исполнил Брэдли Купер. Компанию ему составили не менее популярные голливудские звезды: Уиллем Дефо, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Руни Мара и другие.

«Аллея кошмаров» — это первый фильм Гильермо дель Торо, в котором режиссер не использует мистические и фантастические элементы. В картине все изображено довольно реалистично, и главные кошмары, как оказывается, таятся в темных закоулках человеческой души.

Смотрите «Аллею кошмаров» на канале ViP Premiere в пакете ViP 23 июля. Показ зловеще красивого нуарного триллера начнется в 21:00.