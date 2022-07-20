На Украине задержали убившего члена теробороны полицейского

На Украине 27-летний сотрудник полиции из Львовской области застрелил члена территориальной обороны, мешавшего ему грабить магазин. Его задержали. Об этом 19 июля сообщила полиция Ровенской области в Telegram-канале.

По данным правоохранительных органов, потерпевшим оказался 42-летний житель города Ровно.

«Он (член теробороны. — Ред.) зашел в магазин, владелицей которого является его жена, во время того, когда злоумышленник угрожал кассиру пистолетом и потребовал у работницы отдать денежные средства. Пытаясь пресечь его противоправные деяния и задержать — получил ранение. Медики «скорой» пытались спасти мужчину, однако проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали, он умер», — сказано в сообщении.

Ранее, 17 апреля, пожилой житель Подмосковья открыл стрельбу из ружья при попытке сотрудников МЧС и полиции вскрыть дверь в его квартиру. В результате 38-летний спасатель получил ранение в области плеча и скончался в больнице.