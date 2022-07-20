Экономист допустил переход РФ на расчеты в рублях со странами ЕАЭС

Увеличение доли расчетов в рублях возможно прежде всего при сотрудничестве между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то есть с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом заявил «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман в среду, 20 июля.

«Эти страны связаны исторически высокой долей хозяйственных отношений друг с другом во внутренних экономиках», — сказал он.

Ранее в этот же день министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев заявил на брифинге, что Бишкек и Москва полностью перешли на расчеты в рублях. Ранее страна рассчитывалась с РФ в долларах только по горюче-смазочным материалам, по остальным видам продукции — в рублях. Но в связи с введением санкций, в том числе отключением SWIFT-системы, начались проблемы с платежами, поэтому было принято решение внести изменения.

Гойхман отметил, что в рамках ЕАЭС действует облегченный порядок движения товаров и услуг, капитала, трудовых ресурсов, координируется экономическая политика, поэтому рубль как платежное средство может быть использован не только в двусторонней торговле между Россией и страной-членом альянса. Россйиская нацвалюта может применяться и в отношениях других стран между собой, считает он.

Стратегия развития ЕАЭС-2025 акцентирует внимание на увеличении роли национальных валют в расчетах, рассказал экономист. Их удельный вес поднялся в 2021 году до 74%, тогда как в 2013 году он составлял 63%. Такое движение может повысить роль рубля, поскольку у каждой из стран в отдельности отрицательный торговый баланс с Россией, то есть они покупают товаров и услуг у Москвы больше, чем продают, пояснил он. Соответственно, у них недостаточно только приходящих от экспорта в Россию рублей, чтобы можно было полностью расплачиваться ими за покупки в России. Но в рамках общего сотрудничества рубли могут поступать и от торгово-экономических отношений между всеми странами ЕАЭС, заключил эксперт.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Иран активизируют использование нацвалют в расчетах государств. Для этого иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке. Оплата за газ происходит в валюте контракта, затем банк продает ее на Мосбирже и переводит деньги «Газпрому».

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств — в рублях —, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. К настоящему времени Белоруссия, Армения, Молдавия, Венгрия, Словакия и ряд других стран перешли на оплату в рублях. По данным агентства Bloomberg, рублевые и валютные счета в расчетном Газпромбанке открыли как минимум 20 европейских компаний.