«Газпром» не получил документы от Siemens по турбине для «Северного потока»

«Газпром» так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» и направил новый запрос компании. Об этом стало известно из заявления холдинга.

«Несмотря на ранее направленные запросы, «Газпром» на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В этих обстоятельствах «Газпром» снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Как снова отметили в «Газпроме», гарантированный возврат направленного накануне на ремонт двигателя в условиях антироссийских санкций и дальнейший капремонт других двигателей для «Северного потока» скажутся на безопасной эксплуатации газопровода.

В этот же день заместитель официального представителя немецкого правительства Кристиане Хоффман заявила, что Берлин ждет полноценных поставок газа по «Северному потоку» после того, как закончатся ремонтные работы.

С 11 июля газопровод находится на техобслуживании, работы должны завершиться к 21 июля.

«Газпром» 14 и 15 июня уведомил об остановке сперва двух, а после и еще одного газоперекачивающих агрегатов по причине того, что компания Siemens на фоне антироссийских санкций отказалась возвращать турбины, которые сейчас находятся в Канаде на техническом обслуживании. Поэтому упала прокачка газа.

17 июля Канада отправила турбину в ФРГ. Для доставки оборудования нужно примерно 5-7 дней, наладка продлится на протяжении еще 4 дней и закончится примерно 24 июля. «Газпром» 20 июля отметил, что так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя и направила новый запрос.

11 июля «Известиям» в бундестаге рассказали о том, что ФРГ хочет, чтобы к ноябрю ее газовые хранилища были снова заполнены на 90%. Сейчас же этот показатель составляет 63%, если ситуация не изменится в лучшую сторону, это серьезно ударит по промышленности.

Читатели немецкого издания Die Welt 20 июля потребовали от правительства ФРГ обеспечения энергетической безопасности государства, а также начать использовать газопровод «Северный поток – 2». В комментариях жители Германии указали на то, что это касается экономической и социальной безопасности. Протесты читателей вызвало сообщение российского президента РФ Владимира Путина о том, что газопровод пришлось заморозить по инициативе самой Германии, поскольку в последний момент страна отказалась выдать сертификацию «Северному потоку – 2».