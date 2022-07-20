Реклама
Прямой эфир
Мир
США отправят Украине еще четыре РСЗО HIMARS
Мир
Лавров сообщил об изменении географических задач спецоперации
Общество
В России упростят оплату образования материнским капиталом
Мир
Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории
Интернет
Правительство ускорит работу по выводу на рынок российских разработок по ПО
Политика
В Госдуме назвали нерешенным вопрос о приравнивании апартаментов к жилью
Мир
Истребители ВКС РФ уничтожили в воздушном бою украинские Су-25 и МиГ-29
Общество
Путин заявил, что уход иностранных компаний «заставил Россию шевелиться»
Мир
Эрдоган назвал продуктивными переговоры с Путиным в Иране
Общество
Путин рассказал о перспективах развития телемедицины в России
Мир
Власти Финляндии выступили против прибытия в страну раненых солдат с Украины
Сюжет:

«Газпром» не получил документы от Siemens по турбине для «Северного потока»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» и направил новый запрос компании. Об этом стало известно из заявления холдинга.

Трубные площади: Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2
Сокращение маршрутов поставок и отсутствие альтернативных объемов практически не оставляют ЕС выбора, считают эксперты

«Несмотря на ранее направленные запросы, «Газпром» на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В этих обстоятельствах «Газпром» снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Как снова отметили в «Газпроме», гарантированный возврат направленного накануне на ремонт двигателя в условиях антироссийских санкций и дальнейший капремонт других двигателей для «Северного потока» скажутся на безопасной эксплуатации газопровода.

В этот же день заместитель официального представителя немецкого правительства Кристиане Хоффман заявила, что Берлин ждет полноценных поставок газа по «Северному потоку» после того, как закончатся ремонтные работы.

С 11 июля газопровод находится на техобслуживании, работы должны завершиться к 21 июля.

«Газпром» 14 и 15 июня уведомил об остановке сперва двух, а после и еще одного газоперекачивающих агрегатов по причине того, что компания Siemens на фоне антироссийских санкций отказалась возвращать турбины, которые сейчас находятся в Канаде на техническом обслуживании. Поэтому упала прокачка газа.

17 июля Канада отправила турбину в ФРГ. Для доставки оборудования нужно примерно 5-7 дней, наладка продлится на протяжении еще 4 дней и закончится примерно 24 июля. «Газпром» 20 июля отметил, что так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя и направила новый запрос.

11 июля «Известиям» в бундестаге рассказали о том, что ФРГ хочет, чтобы к ноябрю ее газовые хранилища были снова заполнены на 90%. Сейчас же этот показатель составляет 63%, если ситуация не изменится в лучшую сторону, это серьезно ударит по промышленности.

Читатели немецкого издания Die Welt 20 июля потребовали от правительства ФРГ обеспечения энергетической безопасности государства, а также начать использовать газопровод «Северный поток – 2». В комментариях жители Германии указали на то, что это касается экономической и социальной безопасности. Протесты читателей вызвало сообщение российского президента РФ Владимира Путина о том, что газопровод пришлось заморозить по инициативе самой Германии, поскольку в последний момент страна отказалась выдать сертификацию «Северному потоку – 2».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022