Украинские боевики среду, 20 июля, атаковали поселок Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и попали снарядом калибра 122 мм в школу. Об этом сообщает Штаб Территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

«Под удар попала школа по ул. Ленина в пос. Александровка Петровского района Донецка, также повреждения получил ряд домостроений рядом, выбиты стекла в местной администрации», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день боевики выпустили по Широкой Балке в ДНР 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Военные также в очередной раз атаковали Донецк и Горловку из тяжелой артиллерии и РСЗО. Отмечалось, что в Горловке один человек погиб, трое пострадали.

17 июля корреспондент «Известий» показал последствия обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка. Удар пришелся по жилому кварталу — частному сектору. От нескольких домов и прилегающих к ним построек остались лишь руины. Украинские боевики выпустили в 1:00 (совпадает с мск) по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибра 152 мм.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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