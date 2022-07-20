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СМИ сообщили о подготовке Great Wall Motors нового поколения Haval Dargo

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Фото: Haval
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Компания Great Wall Motors по сведениям китайской прессы готовится показать второе поколение кроссовера Haval Dargo. Об этом 20 июля сообщило издание «Китайские автомобили».

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О новом поколении Haval Dargo стало известно во время визита секретаря райкома Коммунистической партии Китая (КПК) Лянь Маоцзюня в местный производственный центр Haval. Чиновник знакомился с модернизацией завода, на котором, согласно сообщению заводской газеты, будут производить автомобили Wey Dream, Ora Punk Cat, а также Haval Big Dog (Dargo) второго поколения.

СМИ сообщило, что партийному функционеру показали вышеуказанные автомобили, однако никаких фото не было сделано.

Скорее всего, как уточняет китайский ресурс Cheshi, новый Haval Dargo получит изменения в экстерьере и интерьере, а также обзаведется гибридной версией.

Специалисты утверждают, что гибридная система для нового Dargo будет позаимствована у модели Haval Shenshou (Mythical Beast). Мотор объемом 1,5-литра мощностью 154 л. с. будет работать с электромотором мощностью 177 л. с.

Другие автомобильные источники считают, что скорее всего речь идет о рестайлинге Haval Dargo. Напомним, что на рынок Китая модель вышла в сентябре 2020 года. Кроссовер в Китае пользуется хорошим спросом, поэтому у GWM вряд ли есть повод к выпуску следующего поколения машины.

19 июля китайская компания Changan сообщила, что готовит рестайлинг своего самого дорогого и большого кроссовера — CS95. Все версии будут оснащаются шестиступенчатым «автоматом» Aisin и двухлитровым бензиновым мотором мощностью 233 л. с.

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