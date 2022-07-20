Власти Финляндии выступили против прибытия в страну раненых солдат с Украины

Финские волонтеры, оказывающие помощь украинским военным, планировали привезти в свою страну 12 раненых украинских солдат, однако их планам помешала миграционная служба Финляндии, выступив против этого. Об этом сообщает 20 июля телеканал YLE.

«Мы получили информацию о том, что такая миссия планируется. Однако ни миграционная служба, ни какое-либо другое государственное ведомство не имеет полномочий разрешать подобные операции. На наш взгляд, подобные операции должны осуществлять официальные инстанции», — цитирует телеканал представителя службы Пекку Нуутинен.

Накануне стало известно, что швейцарские власти отказались принимать на лечение раненых военных и гражданских лиц с Украины из-за позиции нейтралитета. Объясняя свое решение, Швейцария напомнила о том, что нейтральные страны должны гарантировать, что после выздоровления военные не будут принимать участие в дальнейших военных действиях. В противном случае это может нарушить статус нейтрального государства. Отказ лечения мирных граждан Украины был основан на том, что «отличить гражданских лиц от солдат практически невозможно».

В тот же день в МИД Швейцарии отметили, что страна оказывает более качественную и эффективную помощь в соответствии со своими гуманитарными обязательствами на местах, к тому же существуют препятствия из-за закона о нейтралитете при приеме раненых военных.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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