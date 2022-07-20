Медведев сравнил упреки в адрес России с обвинениями в убийстве Цезаря и гибели динозавров

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев 20 июля опубликовал в своем Telegram-канале список «Наши грехи. В чем виновата Россия», где указал на несостоятельность обвинений в адрес РФ. Он также сравнил их с упреками в убийстве Гая Юлия Цезаря и гибели динозавров.

«В злодейском убийстве прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей», — написал политик.

Он назвал столь же обоснованным обвинение в «ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров».

Всего в публикации 11 пунктов, однако присутствует приписка «Список открытый. Пополняется». Дмитрий Медведев также иронично признал грехами то, что в Штатах можно голосовать по почте, а американский президент Джо Байден «периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлёра».

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «комичными» все усилия коллективного Запада обвинить РФ в многочисленных отставках эстеблишмента. По ее словам, последствия ошибок европейских политиков европейцы ощущают всё сильнее.

Президент России Владимир Путин 20 июля на форуме «Сильные идеи для нового времени» указал на ощущение невозможности Запада предложить собственную модель будущего.