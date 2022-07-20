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ВСУ выпустили по Широкой Балке 20 ракет из РСЗО «Град»

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Широкой Балке в Донецкой Народной Республике (ДНР) 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в среду, 20 июля, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:40 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Широкая Балка: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот день украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк и Горловку из тяжелой артиллерии и РСЗО. Отмечалось, что в Горловке один человек погиб, трое пострадали.

17 июля корреспондент «Известий» показал последствия обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка. Удар пришелся по жилому кварталу — частному сектору. От нескольких домов и прилегающих к ним построек остались лишь руины. Украинские боевики выпустили в 1:00 (совпадает с мск) по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибра 152 мм.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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