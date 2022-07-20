Около 4% новостроек в России оказались гибридными

В России начали появляться сложносочиненные проекты, объединяющие в рамках одной площадки жилую и деловую функции, то есть гибридные новостройки. На такой формат приходится 4% предложения, сообщили «Известиям» в аналитическом отделе ГК «Пионер» в среду, 20 июля.

Снижение маятниковой миграции на протяжении последних нескольких лет является одним из основных векторов развития города. Девелоперы поддерживают тренд и с целью оптимизации времени, которое жители города тратят на дорогу между домом и работой, возводят объекты гибридной модели, состоящие из жилой и коммерческой функций, пояснили в компании.

Пока такие проекты на рынке единичны: сегодня лишь 17 комплексов представляют собой микс офисного и жилого сегментов в том или ином виде и пропорции в Москве. Суммарный объем предложения в данных объектах находится на уровне 1,4 тыс. квартир и апартаментов, что составляет порядка 4% предложения на первичном рынке.

Объекты гибридного формата представлены в семи из 10 округов столицы в «старых границах». Основной объем — 77% — гибридного предложения квартир и апартаментов представлен в трех округах города — СЗАО, ЮАО и САО.

Предложение в округе-лидере — СЗАО — сформировано тремя комплексными проектами, в рамках каждого из которых представлен офисный кластер. В ЮАО предложение чуть более разнообразно, так как в локации расположено четыре гибридных объекта, три из которых комплексные и один точечный. Замыкает топ-3 района по объему предложения гибридных проектов САО.

В основном офисная составляющая представлена в масштабных, комплексных проектах. В небольших и точечных проектах — на территории до 3 га — микс офисной и жилой составляющей встречается крайне редко — только в шести проектах на рынке, такое предложение ограничено и уникально.

«Особенно в последние годы, после пандемии, жители мегаполиса стремятся минимизировать временные затраты на передвижение между двумя основными составляющими — дом и работа. Безусловно, в нашу жизнь уверенно вошел формат удаленной работы, однако компании не готовы отказываться от представительского офиса и максимально грамотно организованного комфортного рабочего пространства в новом современном объекте. Поэтому мы верим, что формирующийся тренд на гибридную среду в рамках проектов продолжит укрепляться в будущем», — отметил директор аналитики и маркетинговых концепций ГК «Пионер» Евгений Межевикин.

Как заявили «Известиям» аналитики компании Est-a-Tet 12 июля, на первичном рынке Москвы снова появились квартиры стоимостью до 5 млн рублей — впервые с I квартала 2021 года. Доля предложения в таком бюджете в столице достигла 1%, а ранее вовсе отсутствовала. В I квартале 2022 года на рынок выходили единичные предложения таких лотов, которые часто разбирали даже до попадания их на официальные сайты застройщиков.