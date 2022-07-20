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Подросток погиб и двое детей пострадали в ДТП с поездом в Приамурье

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В Амурской области на железнодорожных путях произошло крупное ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 14-летняя девочка-подросток. Еще двое детей пострадали.

Установлением всех обстоятельств аварии сейчас занимается районная прокуратура. Глава ведомства Сергей Ординарцев выехал на место ДТП, сообщает ИА PriamurMedia.

Известно, что авария произошла на станции Томское. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, несмотря на приближающийся поезд.

В результате водитель авто и двое его пассажиров, женщина и девочка-подросток, погибли. В салоне также находились еще две девочки — они выжили. Сейчас дети госпитализированы,

20 июля сообщалось, что на трассе в Алтайском крае опрокинулся автобус. По предварительной информации, в салоне автобуса находились 33 ребенка и один взрослый. По некоторым данным, травмы получили четыре ребенка, им потребовалась медицинская помощь.

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