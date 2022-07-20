Путин объяснил задержку Канадой турбины для «Северного потока»

Президент Владимир Путин объяснил, почему Канада долго не возвращала из ремонта турбину Siemens для «Северного потока – 1». Об этом он рассказал 20 июля на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против «Газпрома», хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», — сказал глава государства.

20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбину Siemens уже перевозят из Канады и она «вернется на место вовремя». При этом она не уточнила сроков передачи оборудования России.

17 июля СМИ сообщили, что Канада отправила турбину для газопровода «Северный поток» в Германию, которая передаст ее России. Для доставки оборудования понадобится около 5–7 дней, наладка продлится еще четыре дня и, ориентировочно, завершится 24 июля.

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть.

В том же месяце приток газа по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Как отмечал «Газпром», во многом это было связано с невозвращением Канадой одной из турбин.

Кроме того, с 11 по 21 июля проходят ремонтные работы на «Северном потоке». Во время них единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается одна транзитная ветка через Украину.

Как заявил 18 июля «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, история с ремонтом турбин в Канаде, в частности, показала, насколько губительно принимать скоропалительные решения, особенно когда дело касается геополитики.