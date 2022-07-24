Служит России: цифры Ширвиндта, концерты Гергиева, новая жизнь Минина и Пожарского

360 работ из 53 регионов РФ, а также из Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Латвии поступили в жюри телеконкурса «Новая реальность», завершившегося в Туле. На экраны онлайн-кинотеатров вышла историческая драма «Аманат» — о любви сына имама Шамиля Джамалутдина к русской девушке, — в которой народный артист России Андрей Соколов сыграл роль императора Николая I. Александр Ширвиндт отпраздновал 88-й день рождения — впервые за долгие годы в статусе свободного художника, а не худрука Театра сатиры. Концертами оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева открылся Большой летний фестиваль на федеральной территории «Сириус». Скульптуры Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского вернулись на постамент на Красной площади — тем самым Исторический музей завершил основной этап работ по реставрации памятника. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Слова вне времени

На экранах онлайн-кинотеатров появилась историческая драма «Аманат» — о любви сына имама Шамиля Джамалутдина к русской девушке. В картине режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева роль императора Николая I сыграл народный артист России Андрей Соколов.

— Роль — не главная, второго плана. Но сыграть ее было интересно и важно, — рассказал он «Известиям». — В сценарии есть подлинная речь царя. Это не просто слова, это позиция правителя большой державы. Николай I произнес ее перед вчерашними юнкерами, молодыми офицерами. Он говорил им, что жизнь их принадлежит стране — офицер служит России, любит Россию и гордится тем, что русским называться смеет. Конечно, слова вне времени. Они очень важны и нужны всем нам сегодня.

Актер также рассказал о ситуации в театре «Ленком», где играет уже много лет. Он подчеркнул, что должно пройти время формирования. Театр еще не успел отойти от ухода Марка Анатольевича Захарова.

Служит России Актер Андрей Соколов на премьере фильма «Аманат» в киноцентре «Октябрь» в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Нельзя лодку на ходу перегружать. Она может и перевернуться. Надо спокойно принимать решения, — подытожил Андрей Соколов.

Новое и реальное

В Туле завершился конкурс документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность», наследующий 20-летней истории телекинофорума Союза журналистов России «Вместе». Председатель СЖР Владимир Соловьев рассказал «Известиям», что в жюри конкурса поступило 360 работ из 53 регионов РФ, а также из Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Латвии. Он также отметил, среди них было множество лент и программ , связанных с Донбассом и военными действиями.

— Их значительная часть снята с риском для жизни. Точно знаю, когда съемочная группа рискует, поскольку прошел через горячие точки. Это блестящие работы, — подчеркнул Владимир Соловьев.

Помимо репортажей актуальной проблематики зрители смогли увидеть документальные ленты, рассказывающие о традициях и экзотических уголках России. Среди хитов программы были портретное телеинтервью с музыкантом, композитором и фотохудожником Стасом Наминым корреспондента телеканала ОТР Дмитрия Кириллова, посвященная Евгению Халдею работа «Внутри снимка» и документальный кинодебют Ильи Шелогурова из ФК «Динамо Москва» «Михаил Якушин. Первый среди первых». Часть просмотров прошла в кинозале музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Две восьмерки

Народный артист России Александр Ширвиндт отпраздновал 88-й день рождения — впервые за долгие годы в статусе свободного художника, а не худрука Театра сатиры. Он играет спектакли, бывает на премьерах, приезжает в театр. Своего бывшего руководителя в беседе с «Известиями» поздравил народный артист России Юрий Васильев.

— Без ложной скромности я могу назвать Александра Анатольевича Ширвиндта своим другом. 46 лет я знаю его, так как столько же служу в Театре сатиры. Думаю, он пребывает в покойном состоянии, хотя для него важно и нужно движение. Подарив мне свою последнюю книгу, Александр Анатольевич мне очень хорошо написал: «Юрочке Васильеву, соавтору жизни, творчества и дружбы». А я подготовил ему поздравление к дню рождения, — рассказал артист.

Служит России1 Актеры Александр Ширвиндт и Александр Олешко (справа налево) в сцене из спектакля «Где мы?» в постановке автора пьесы и режиссера Родиона Овчинникова в Театре сатиры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Мы с вами прожили очень интересную жизнь, — написал Юрий Васильев. — Бывало всякое — трагедии, радости, веселье, застолье, творчество. 88 — очень красивая дата. Одна восьмерка означает мудрость и терпение, а вторая восьмерка — бесконечная любовь к вам».

Звезды зажигают

Н а федеральной территории «Сириус» стартовал Большой летний музыкальный фестиваль. Концерты пройдут на основной сцене парка науки и искусства и на открытой сцене Медальной площади Олимпийского парка . Как рассказал «Известиям» Ханс-Иохим Фрай, худрук фонда «Талант и успех», курирующего проекты территории, форум стал частью фестивальной структуры, в которую войдут взаимодополняющие события — классические и джазовые, юношеские и звездные, летние и зимние . Открыл Большой летний фестиваль оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

— Я ждал этой встречи, чтобы для себя определиться на будущее, — поделился маэстро с журналистами. — Мне хочется, чтобы дело, которому мы служим, расцветало быстрыми темпами. Мы уже сейчас думаем, что в следующем году самым интересным здесь будет появление спектаклей. Может быть, еще не на театральных подмостках, но с костюмами, с декорациями, великолепными солистами. Для открытия я бы поставил две контрастные оперы: одну — русскую, другую — итальянскую.

Большой летний фестиваль, среди участников которого Денис Мацуев, Юрий Башмет, Хибла Герзмава и ведущие оркестры страны, завершится 18 сентября. А 22 декабря, в день учреждения федеральной территории «Сириус», откроется Большой зимний фестиваль, который продлится все новогодние праздники.

Первый московский

Скульптуры Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского вернулись на постамент на Красной площади. Тем самым Исторический музей завершил основной этап работ по реставрации памятника. Изображения народных героев демонтировали 13 января этого года. Стоимость всех реставрационных работ — 55 млн рублей.

Служит России Павильон на месте памятника Минину и Пожарскому на Красной площади Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Как рассказали «Известиям» в Минкультуры, в ходе реставрации были устранены дефекты оболочки скульптур, проведены комплексные работы по патине, установлен новый каркас для укрепления плинта композиции. Церемония открытия памятника планируется в ноябре 2022 года.