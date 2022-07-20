Российские силовики задержали агента украинских спецслужб

Российские силовики задержали агента спецслужб Украины Владислава Руденко, который за деньги передавал координаты блокпостов Вооруженных сил России в Херсоне. Об этом 20 июля задержанный рассказал на допросе.

Российские силовики рассказали «РИА Новости», что Владислав Руденко 2002 года рождения был завербован спецслужбами Украины в Херсоне в конце февраля. Он занимался сбором информации о блокпостах войск России за деньги. 4 июля во время комендантского часа его задержали и доставали в отел полиции. При осмотре в его телефоне нашли компрометирующую переписку. После этого Руденко дал признательные показания.

«В начале апреля я написал о местонахождении пяти блокпостов, которые я узнал, и он (сотрудник спецслужб Украины, знакомый Руденко — Ред.) заплатил мне за это 2 тыс. гривен (около 3,8 тыс. рублей — Ред.), это за такую информацию достаточно мало. Потратил деньги за дня два-три, прогулял просто. Потом еще один блокпост увидел, он мне заплатил 400 гривен (около 750 рублей — Ред.)», — сказал он.

Задержанный добавил, что раскаивается в своих действиях, которые могли привести к гибели российских военных.

Он также заявил, что ему также переводили деньги на покупку пистолета для самообороны и предлагали уехать в Польшу через Крым в случае опасности. По его словам, он так и не приобрел оружие, а денежные средства прогулял.

«(Знакомый. — Ред.) предложил собрать группу из моих друзей и знакомых, целью которой являлось поджигание мимо проходящих колонн сил РФ, но мои друзья отказались, так как побоялись, что их убьют, и сам я тоже это побоялся делать, рисковать своей жизнью ради этого я не собирался», — сказал он.

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