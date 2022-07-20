Пожилой мужчина утонул в реке Хопер в Саратовской области

В Турковском районе Саратовской области в реке Хопер утонул 69-летний мужчина. Об этом ИА «Взгляд-инфо» сообщили в областной службе спасения.

Информация о произошедшем поступила спасателям 20 июля в 10 утра. Прибывшие водолазы извлекли из воды тело 69-летнего мужчины и передали следственно-оперативной группе.

По данным следствия, 19 июля житель Саратова, приехавший в гости к родственникам, ушел купаться на реку и не вернулся. Обеспокоенные родные обнаружили вещи мужчины на берегу, после чего обратились в службу спасения.

Как отмечают в Центре ГИМС ГУ МЧС России по региону, с начала купального сезона в Саратовской области утонули 23 человека, в том числе пятеро детей.