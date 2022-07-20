Лавров назвал спецоперацию неизбежной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал в среду, 20 июля, спецоперацию на Украине неизбежной.

«Что касается ощущений, чувств, которые я испытал, когда это уже все было объявлено: неизбежность», — сказал он в интервью RT и «РИА Новости».

По словам главы МИД РФ, он даже испытал облегчение, когда началась спецоперация, сообщается на сайте kp.ru.

Лавров объяснил, что в России долгие годы не могли ответить на вопрос людей из Донбасса и многих российских граждан, до каких пор «можно позволять издеваться над здравым смыслом, народом, резолюцией Совета Безопасности и всем тем, что было с этим сопряжено и саботировалось внаглую».

Также Лавров заявил, что в связи с активными поставками западного вооружения на Украину географические задачи спецоперации по защите Донбасса претерпели изменения, сообщает телеканал «360». Теперь к ним относится не только освобождение Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), но и ряда других территорий.

При этом прежние задачи, озвученные президентом России Владимиром Путиным — по денацификации и демилитаризации киевского режима, — по его словам, остаются, чтобы исключить угрозу безопасности РФ со стороны Украины.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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