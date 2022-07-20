Проработка технических деталей по зерновому вопросу завершилась

Все технические детали относительно вывоза зерна с Украины проработаны, в настоящее время вопрос подписания соответствующего соглашения лежит в политической плоскости. Об этом заявил 20 июля директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

«Вопрос о подписании этого соглашения, о завершении переговоров лежит в политической плоскости, потому что все технические детали, по сути, проработаны. И мы, конечно, рассчитываем, что это решение будет найдено в ближайшее время, потому что оно позволит улучшить ситуацию на мировом рынке продовольствия», — сказал он ТАСС.

Ранее в среду стало известно, что безопасные маршруты по вывозу украинского зерна уже определены.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил вопрос организации поставок зерна с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Переговоры состоялись в Тегеране в рамках встречи глав государств — гарантов астанинского процесса.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, на которой, по данным Минобороны РФ, российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в тот же день, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Москвой по экспорту зерна с украинской территории.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.