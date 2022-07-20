Тренер шахматиста Непомнящего прокомментировал отказ Карлсена от матча

Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин 20 июля прокомментировал решение действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена отказаться от титульного матча с россиянином, назвав его шокирующим в какой-то степени.

«Такое решение Магнуса Карлсена в какой-то степени шокирует. Всё-таки он чемпион мира и действующий шахматист. Может быть, это связано с его какими-то внутренними убеждениями. Наверное, это вызвано опытом внутренней мотивации, которую он находит каждый раз, играя матч за звание чемпиона мира. Я не думаю, что здесь есть какой-то подтекст, связанный с тем, что это матч именно с Яном. Ян сейчас — однозначно самый сильный соперник для Магнуса», — приводит «РИА Новости» слова тренера.

Он уверен, что встреча с соперником из Китайской Народной Республики окажется не менее сложной для Непомнящего.

«Я бы не сказал, что этот матч будет менее сложным для Яна. <...> Всё-таки у Китая очень сильны шахматные традиции, поэтому это будет не только противостояние сильных гроссмейстеров, но и отчасти противостояние шахматных культур», — высказался Поткин.

В среду Карлсен отказался защищать свой титул в матче с россиянином. Норвежец сослался на отсутствие мотивации и желания проводить этот матч.

Теперь соперником Непомнящего может стать китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов, досрочным победителем которого 3 июля стал россиянин.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Карлсен должен быть лишен титула, а шахматная корона должна перейти к российскому гроссмейстеру Непомнящему.

Карлсен и Непомнящий уже боролись за звание чемпиона мира в 2021 году. Тогда норвежский шахматист одержал победу по итогам 11 партий и сохранил за собой титул, удерживаемый с 2013 года.