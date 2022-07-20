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Тренер шахматиста Непомнящего прокомментировал отказ Карлсена от матча

Тренер российского шахматиста Непомнящего Поткин назвал отказ Карлсена от матча шокирующим
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Фото: ТАСС/Jacek Prondzynski/Newspix via ZUMA Press
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Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин 20 июля прокомментировал решение действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена отказаться от титульного матча с россиянином, назвав его шокирующим в какой-то степени.

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«Такое решение Магнуса Карлсена в какой-то степени шокирует. Всё-таки он чемпион мира и действующий шахматист. Может быть, это связано с его какими-то внутренними убеждениями. Наверное, это вызвано опытом внутренней мотивации, которую он находит каждый раз, играя матч за звание чемпиона мира. Я не думаю, что здесь есть какой-то подтекст, связанный с тем, что это матч именно с Яном. Ян сейчас — однозначно самый сильный соперник для Магнуса», — приводит «РИА Новости» слова тренера.

Он уверен, что встреча с соперником из Китайской Народной Республики окажется не менее сложной для Непомнящего.

«Я бы не сказал, что этот матч будет менее сложным для Яна. <...> Всё-таки у Китая очень сильны шахматные традиции, поэтому это будет не только противостояние сильных гроссмейстеров, но и отчасти противостояние шахматных культур», — высказался Поткин.

В среду Карлсен отказался защищать свой титул в матче с россиянином. Норвежец сослался на отсутствие мотивации и желания проводить этот матч.

Теперь соперником Непомнящего может стать китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов, досрочным победителем которого 3 июля стал россиянин.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Карлсен должен быть лишен титула, а шахматная корона должна перейти к российскому гроссмейстеру Непомнящему.

Карлсен и Непомнящий уже боролись за звание чемпиона мира в 2021 году. Тогда норвежский шахматист одержал победу по итогам 11 партий и сохранил за собой титул, удерживаемый с 2013 года.

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