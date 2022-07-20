В Монголии резко вырос спрос на портреты Чингисхана

После распоряжения президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха о размещении во всех государственных и образовательных учреждениях страны портрета первого великого хана Монгольской империи Чингисхана вырос спрос на изображения этой исторической личности. Об этом 20 июля сообщает местный портал Eagle.

«860 лет назад родился гений тысячелетия мировой истории Тэмуджин. Он объединил монгольский народ под властью закона, истории, культуры и права, возродил давнее традиционное государство, установил Великое монгольское государство под властью вечного неба и укрепил могущество Монгольской империи», — процитировало президента издание.

Сам указ был издан 11 июля и оглашен на открытии национального фестиваля Наадам.

Спрос зафиксировали после окончания выходных в честь праздника, когда все государственные организации, образовательные учреждения всех уровней и посольства Монголии за рубежом начали размещать в своих зданиях портреты Чингисхана.

2 октября 2019 года казахстанские археологи обнаружили на границе с Россией семь мавзолеев Золотой орды XIV века, принадлежавших ханам династии Джучи (старший сын Чингисхана). В усыпальницах обнаружены золотые украшения, остатки мастерских, обжиговых печей и керамических сосудов, следы арыков.