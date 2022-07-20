Военный историк оценил стратегическую значимость Антоновского моста

Антоновский мост в Херсонской области будет быстро восстановлен после обстрелов со стороны украинских военных, считает военный историк Никита Буранов. Об этом он заявил в среду, 20 июля, в беседе с «Известиями».

Как отметил эксперт, любой мост имеет стратегическое значение во время боевых действий, так как взрыв любого моста лишает противника возможности мгновенно пересечь реку и задерживает его наступление. Тыловой мост — это ключевой объект снабжения.

По его словам, 90-килограммовая часть ракет из поставляемых на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не может нанести мосту те повреждения, которые противнику хотелось бы.

«Это палка о двух концах: многие говорили, что надо наносить удары по мосту через Днепр — посмотрите, сколько нужно потратить крылатых ракет, чтобы нанести непоправимый урон противнику — очень много. Мост в Херсоне будет восстановлен довольно быстро. Движение прекратили на время восстановления. Такая же история с капитальными мостами через Днепр. Попробуйте разрушить этот железобетонный мост советской постройки с несущими колоннами, этого почти невозможно сделать при задействовании тех средств, которые применяются», — разъяснил Буранов.

Ранее в этот день замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские военные выпустили 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту. Сооружению нанесен ущерб, есть разрушения. После ударов движение автотранспорта по Антоновскому мосту было ограничено.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне. Как рассказал военный корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин, объект подвергается обстрелам второй день подряд.

Накануне Стремоусов сообщил, что в области усиливают систему противовоздушной обороны в связи с участившимися ударами со стороны украинских военных. Он отметил, что местные власти располагают информацией по поводу мест ведения огня Вооруженными силами Украины.

Граничащая с Крымом Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение о начале специальной операции 24 февраля было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов.

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